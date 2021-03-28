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В Роскосмосе назвали выдумками информацию о скором увольнении Рогозина

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что глава госкорпорации может покинуть свой пост
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Роскосмос работает в штатном режиме, информация о том, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин скоро покинет свой пост, - слухи и выдумки. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Роскосмоса.

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"Работаем в штатном режиме, скоро пуск - 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки", - сказали в госкорпорации.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что Дмитрий Рогозин в ближайшее время покинет пост главы Роскосмоса, а на его место рассматривается один из заместителей министра обороны РФ.

Дмитрий Рогозин возглавляет Роскосмос с мая 2018 года. 24 мая 2018 года указом главы государства Владимира Путина назначен генеральным директором государственной корпорации. С 6 декабря 2018 года является специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияКосмос
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