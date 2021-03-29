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Ученый заявил, что лунный шаттл "Корвет" будет востребован после 2030 года

Как отметил завотделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, шаттл понадобится, когда начнутся пилотируемые экспедиции

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Лунный шаттл "Корвет" для доставки грузов пока не включен в планы на ближайшую перспективу, он будет востребован после 2030 года. Об этом сообщил заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

"Проект пока не включен в планы на ближайшую перспективу", - отметил Митрофанов.

Ученый уточнил, что проект будет востребован, когда начнутся пилотируемые экспедиции, которым "понадобится автоматический грузовик для доставки грузов между окололунной орбитой и лунной поверхностью - это после 2030 года".

Идея создать лунный шаттл "Корвет" была озвучена Митрофановым в рамках 11-го Московского международного симпозиума по исследованиям Солнечной системы в ИКИ РАН. По его словам, "Корвет" будет способен совершать многоразовые посадки с лунной орбиты на поверхность, возвращаться на орбиту, проводить исследования отдаленных районов Луны, доставлять туда инструменты.

Ранее о планах создать универсальный посадочный модуль на Луну, который станет своеобразным лифтом и сможет с окололунной станции сажать нагрузку на поверхность, взлетать с поверхности, пристыковываться к кораблю и вместе с ним возвращаться на Землю сообщал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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