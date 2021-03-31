На ракете "Союз" разместят профиль Гагарина

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Эмблема 60-летия первого в истории полета человека в космос с профилем и автографом Юрия Гагарина будет размещена на ракете-носителе "Союз-2.1а", которая отправится на орбиту с тремя членами экипажа в канун юбилея. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"На ракете-носителе будет размещена наклейка с официальной эмблемой 60-летия первого в истории полета человека в космос", - отметил собеседник агентства. По его словам, на наклейке будет изображен профиль Гагарина, его автограф, звезда и надпись "60 лет первого полета человека в космос".

Запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-18", который получил имя Гагарина, запланирован на 9 апреля. В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. В дублирующий - российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и американский астронавт Энн Макклейн.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.