В России предложили создать систему дозаправки на орбите для полетов на Луну

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в Роскосмос) в инициативном порядке рассматривает возможность сборки экспедиционного лунного комплекса на околоземной орбите с возможностью дозаправки. Об этом говорится в презентации ведущего инженера предприятия Андрея Бычкова, представленного в рамках "Королёвских чтений".

Согласно представленной презентации, на околоземной орбите предполагается сборка кислородно-водородного блока, взлетно-посадочного комплекса и пилотируемого корабля. После этого экспедиционный комплекс отправится на Луну, взлетно-посадочный комплекс совершит посадку, затем взлетный модуль будет выведен на окололунную орбиту, состыкуется с пилотируемым кораблем, который после возвращения членов экипажа вернется на Землю.

Как уточнил Бычков, такая схема потребует "создания орбитального сборочно-заправочного комплекса на орбите МКС". Он будет состоять из двух модулей - один из них играет роль холодильника для охлаждения компонентов топлива ("криогенный холодильник"), второй - роль буксира.

"Потребуется вывести два сборочно-заправочных ПТК [перспективный транспортный корабль], кислородно-керосиновый блок и дополнительный кислородный бак", - пояснил специалист.

При наличии одной пусковой установки для "Ангары", добавил Бычков, дополнительные баки можно выводить на ракете "Союз-5". "Тогда возможна реализация программы и совмещение с другими программами на "Ангаре" при одной экспедиции в год. Если больше, то [нужны] две пусковые установки "Ангары", - сказал он.

Стоимость создания такой транспортной системы составляет примерно 400 млрд рублей.