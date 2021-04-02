{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Орбита МКС скорректирована в рамках подготовки к запуску "Союза МС-18"

Как сообщили в Роскосмосе, средняя высота орбиты станции составила 419,8 км над поверхностью Земли

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Высота орбиты Международной космической станции (МКС) была скорректирована с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"В соответствии с программой полета Международной космической станции 2 апреля 2021 года специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") провели коррекцию высоты ее орбиты", - говорится в сообщении.

Маневр был выполнен при помощи двигателей транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к агрегатному отсеку модуля "Звезда". Двигатели были включены в 15:14 мск и проработали 129,3 секунды (более двух минут). В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 360 м и составила 419,8 км над поверхностью Земли.

"В настоящее время специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП ЦНИИмаш анализируют поступившую телеметрическую информацию и уточняют параметры орбиты МКС", - добавили в Роскосмосе.

Маневр был выполнен в рамках формирования баллистических условий перед посадкой спускаемого аппарата "Союза МС-17" и запуском корабля "Союз МС-18".

На спускаемом аппарате на Землю вернутся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Запуск корабля "Союз МС-18" запланирован на 9 апреля 2021 года. На нем к МКС отправятся космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.

Теги
Россия
НПО машиностроения начало разработку малых всепогодных спутников наблюдения
Спутники могут быть востребованы для мониторинга Арктики, считает генеральный директор предприятия Александр Леонов
Читать полностью