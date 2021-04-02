Илона Маска пригласили в Санкт-Петербург на конференцию по исследованию космоса

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Организаторы Глобальной конференции по исследованию космоса, которая пройдет в июне в Санкт-Петербурге, направили приглашение на мероприятие главе SpaceX Илону Маску. Об этом заявил исполнительный директор Международной астронавтической федерации Кристиан Файхтингер на пресс-конференции в пятницу.

"Приглашение господину Маску было отправлено. Будем смотреть, примет ли он его. Мы будем рады видеть его в числе наших участников", - сказал Файхтингер.

Глобальная конференция по исследованию космоса (Global Space Exploration Conference) первоначально должна была пройти в Санкт-Петербурге 9-11 июня 2020 года, однако в марте в связи с пандемией коронавируса было принято решение перенести ее на сентябрь, а затем форум перенесли на 2021 год. Этот форум проводится ежегодно в разных странах. В этом году он пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.