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Российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

Спутник "Космос-2525" запустили в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области 29 марта 2018 года на ракете-носителе "Союз-2.1в"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российский военный спутник "Космос-2525" сгорел в плотных слоях атмосферы. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

По данным NORAD, спутник сошел с орбиты 1 апреля. В настоящее время объект на орбите больше не существует.

Спутник "Космос-2525" был запущен в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области 29 марта 2018 года на ракете-носителе "Союз-2.1в". В тот же день он был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил России.

Согласно открытым данным, это экспериментальный малый космический аппарат, предназначенный для дистанционного зондирования Земли. Официальных данных о назначении спутника от военного ведомства не поступало.

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