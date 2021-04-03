Эскизное проектирование ракеты "Амур" завершится в сентябре

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Этап эскизного проектирования ракеты "Амур" закончится в сентябре. Об этом заявил в субботу в программе "Большой космос" на канале "Роскосмос-ТВ" исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Этап эскизного проектирования заканчивается в сентябре примерно, то есть осенью мы будем понимать облик носителя, облик наземной инфраструктуры. Она опять-таки у нас планируется облегченной, простой, надежной и, не скажу дешевой, но экономически оправданной, экономически эффективной", - сказал Блошенко.

Он подчеркнул, что за счет многоразового применения ступени планируется снизить стоимость пусковой услуги.

По сути "Амур" станет наследником ракеты "Союз", отметил Блошенко.

"Она порядка 12 тонн в варианте одноразового запуска и 10,5 тонны в многоразовом варианте, со спасением первой ступени на низкую орбиту", - уточнил он.

По словам исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам и науке, если просто посчитать количество деталей сборочных единиц, крупноузловых элементов, то в "Союзе-2" их 4,5 тыс., а в "Амуре" их около 2 тыс. "Это в два раза падение, простота, надежность, стоимость", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ежегодно к 2030 году ожидается не менее 13-14 пусков перспективной ракеты-носителя "Амур" с возвращаемой ступенью.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре прошлого года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. В феврале генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что работы по эскизному проектированию метановой ракеты-носителя "Амур" планируется завершить в третьем квартале 2021 года.

"Амур" с многоразовой возвращаемой ступенью будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза против 8,5 у ракет серии "Союз-2".