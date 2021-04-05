{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции

Через 45 минут он должен будет вновь пристыковаться в автоматическом режиме к верхнему порту того же модуля

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX в понедельник отделился от Международной космической станции (МКС) в рамках операции по перестыковке. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На борту корабля под названием Resilience находятся четыре члена экипажа - американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.

Crew Dragon отстыковался в 13:29 мск от переднего шлюза модуля Harmony и примерно через 45 минут должен будет вновь пристыковаться в автоматическом режиме к верхнему порту того же модуля.

Как отметили в NASA, перестыковка необходима для того, чтобы освободить место для другого корабля Crew Dragon - Endeavour. Планируется, что на нем 23 апреля на МКС будут доставлены американцы Шейн Кимброу и Меган Макартур, японец Акихико Хосидэ и француз Тома Песке.

Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногути прилетели на станцию на Resilience 16 ноября прошлого года. Ожидается, что они вернутся на Землю на этом же корабле 28 апреля. В настоящее время на МКС также находятся россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.

Теги
СШАКосмос
В поисках "Союза": как ищут отделившиеся при запуске части ракеты
Поисковая группа Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (АО "ЦЭНКИ" — входит в Госкорпорацию "Роскосмос") более 20 лет ищет на земле фрагменты ракет-носителей, запущенных с космодромов Плесецк, Байконур и Восточный. Корреспондент ТАСС отправился с отрядом на поиски, чтобы узнать, как это происходит
В поисках "Союза":
Читать полностью