Корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX в понедельник отделился от Международной космической станции (МКС) в рамках операции по перестыковке. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На борту корабля под названием Resilience находятся четыре члена экипажа - американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.

Crew Dragon отстыковался в 13:29 мск от переднего шлюза модуля Harmony и примерно через 45 минут должен будет вновь пристыковаться в автоматическом режиме к верхнему порту того же модуля.

Как отметили в NASA, перестыковка необходима для того, чтобы освободить место для другого корабля Crew Dragon - Endeavour. Планируется, что на нем 23 апреля на МКС будут доставлены американцы Шейн Кимброу и Меган Макартур, японец Акихико Хосидэ и француз Тома Песке.

Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногути прилетели на станцию на Resilience 16 ноября прошлого года. Ожидается, что они вернутся на Землю на этом же корабле 28 апреля. В настоящее время на МКС также находятся россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.