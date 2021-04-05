В России разрабатывают эскизные проекты сверхтяжелых ракет до 200 тонн

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Россия разрабатывает эскизные проекты сверхтяжелых ракет-носителей грузоподъемностью до 200 тонн. В том числе рассматривается международный вариант создания такой ракеты, сообщил в понедельник руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев на международном симпозиуме "Человек в космосе".

"Сейчас вовсю разрабатывается целая серия ракет-носителей "Ангара", создаются некие первоначальные эскизные проекты, пока на стадии технических предложений, ракет-носителей сверхтяжелого класса - свыше 100 тонн и даже до 200 тонн. С их помощью можно будет осуществлять и полеты к Луне, и дальние полеты, в том числе на Марс", - сказал он.

Соловьев отметил, что создание таких сверхтяжелых ракет предполагает высокие затраты, поэтому Роскосмос рассматривает варианты международной кооперации. "Дело это дорогое и, конечно, имеет смысл рассматривать возможности создания подобных аппаратов на совместной основе, международной основе с другими странами, которые занимаются космическими исследованиями", - сказал он.

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