На космодроме Восточный начали готовиться к запуску новой партии спутников OneWeb

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Специалисты космодрома Восточный начали подготовку к запланированному на конец апреля запуску очередной партии космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат". Об этом сообщили в Роскосмосе во вторник.

"Накануне 36 новых космических аппаратов компании OneWeb, принадлежащей правительству Великобритании и группе компаний Bharti Global, прибыли в аэропорт Игнатьево в городе Благовещенск на самолете Ан-124-100. Специалисты космического центра "Восточный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в госкорпорацию "Роскосмос") доставили на космодром все 36 аппаратов", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 146 космических аппаратов, планируется запуск сотен других. Предстоящий запуск должен довести количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 182.

Ранее сообщалось, что гендиректор "Главкосмоса" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов сообщил, что запуски по программе OneWeb в 2021 году позволят установить рекорд по количеству пусков, осуществляемых ежемесячно в течение значительной части года.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, а 21 марта - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре 2020 года (36 аппаратов), 25 марта оттуда было выведено еще 36 спутников. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый пуск позволит вывести на орбиту по 34-36 аппаратов.