Кабмин выделил Роскосмосу 132 млн рублей на выплату долгов по космодрому Восточный

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении госкорпорации "Роскосмос" 132 млн рублей на выплату долгов космодрома Восточный. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Направить Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" бюджетные ассигнования в размере до 132,3 млн рублей в целях оплаты в 2021 году задолженности федерального казенного учреждения "Дирекция космодрома "Восточный" по государственным контрактам, заключенным в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы", - говорится в документе.

17 февраля 2020 года первый заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил ТАСС, что Роскосмос не сможет погасить часть просроченной дебиторской задолженности в размере 20 млрд рублей, пока продолжаются суды, связанные с нарушениями при строительстве первой очереди космодрома Восточный.

13 февраля 2020 года гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что просроченная задолженность предприятий Роскосмоса была в прошлом году снижена с 45 до 35 млрд рублей.