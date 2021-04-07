Глава ЕКА заявил, что Европе следует сосредоточиться на коммерциализации космоса

Европа должна наращивать активность в освоении космоса, и в этом ей следует вдохновляться примером России, США и Китая, добавил Ашбахер.

В ближайшее время генеральный директор агентства представит свою "Повестку-2025", в которой планирует подробно изложить приоритеты и цели организации.

В списке приоритетов нового гендиректора ЕКА присутствует работа в сфере безопасности и более тесные отношения с Евросоюзом. "Я бы хотел трансформировать ЕКА в более современное, быстрое, гибкое и эффективное агентство, чтобы справляться с вызовами следующего десятилетия", - сказал Ашбахер.

"Есть несколько конкретных видов деятельности, которым обязательно нужно уделить внимание, и нам следует сосредоточиться на коммерциализации. Это важная для всего мира тема и для Европы в частности. Я бы хотел усилить коммерческие аспекты в космосе в дополнение к научному сотрудничеству", - заявил Ашбахер. Он добавил, что рассчитывает обсудить эту тему на высоком уровне с представителями стран - участниц.

ПАРИЖ, 7 апреля. /ТАСС/. Новый генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер намерен добиться большей коммерческой отдачи от космической деятельности и готовится трансформировать агентство. Об этом он рассказал в интервью ТАСС после вступления в должность.

"Я бы действительно хотел, чтобы Европа была большой силой в космосе. Повестка 2025 года сфокусирована на том, как Европа может нарастить свою активность в космосе, вдохновляясь деятельностью России, США, Китая и других крупных космических держав. И я думаю, что люди, которые принимают решения в ЕС, должны смотреть на Европу в контексте ее экономических возможностей, а также отношений с другими космическими державами, чтобы быть и оставаться сильным партнером в космосе, потому что принимают и уважают лишь сильных партнеров. Вот чего я хочу", - подчеркнул он.

Партнерство с Россией

По его словам, ЕКА ценит партнерство с Россией в области ракет-носителей и продолжит использовать "Союзы" в ближайшие годы, однако планирует сосредоточить усилия на собственных разработках.

"У нас очень успешный опыт использования ракет-носителей "Союз", <...> это замечательный пример сотрудничества между ЕКА и Россией. Как вы знаете, Arianespace успешно запускает российские "Союзы" с космодрома Куру уже почти 10 лет. Это очень эффективная программа, и мы бы хотели продолжить это сотрудничество в ближайшем будущем", - рассказал Ашбахер.

В то же время Ашбахер, отвечая на вопрос о возможности использования новых российских ракет, например "Союз-5" или "Ангара", отметил, что в настоящее время организация работает над целой серией запусков с использованием европейских Ariane 6 и Vega-C. "Конечно же мы сфокусируемся на эксплуатации этих носителей после первого запуска, который запланирован на следующий год. Мы сосредоточимся на том, чтобы обеспечить надежность и экономическую эффективность при использовании этих ракет", - пояснил он.

Запуск Ariane 6

Кроме того, ЕКА рассчитывает осуществить первый запуск новой ракеты-носителя нового поколения Ariane 6 во второй половине 2022 года.

"Первый полет Ariane 6 запланирован на следующий год, у нас сейчас как раз идет обсуждение. Пока нет четкой даты, но это скорее всего случится примерно во второй половине следующего года. Мы определимся в течение пары недель", - подчеркнул Ашбахер.

Ariane 6 - новое поколение ракет-носителей семейства Ariane. Она будет выпускаться в двух модификациях: легкая версия Ariane 62, оснащенная двумя боковыми твердотопливными ускорителями и способная нести полезную нагрузку массой до 5 т, и тяжелая версия Ariane 64, имеющая четыре ускорителя и позволяющая выводить на орбиту до 10,5 т груза.

Изначально планировалось, что первый запуск состоится в 2020 году, однако президент объединения Ariane Group ("Ариан груп") Андре-Юбер Руссель заявил в июле, что на фоне пандемии коронавируса это событие перенесено на 2021 год. В конце октября Европейское космическое агентство сообщило, что запуск Ariane 6 планируется на второй квартал 2022 года.

Биография

Йозеф Ашбахер вступил в должность генерального директора Европейского космического агентства с 1 марта 2021 года. Он сменил на этом посту профессора Яна Вернера, который занимал его с июля 2015 года по февраль 2021 года.

Новый глава ЕКА окончил Инсбрукский университет (Австрия) и с 1985 по 1989 год занимался исследованиями в Институте метеорологии и геофизики при данном университете. В 1990 году он пришел на работу в ЕКА. С 2006 года возглавлял программу спутникового мониторинга Copernicus. В 2014 году Ашбахер был назначен главой программы планирования и координации Европейского института космических исследований в Италии, где среди прочего отвечал за планирование программ ЕКА по наблюдению за поверхностью Земли.