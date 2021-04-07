В России разработали робота-манипулятора для работ в космосе

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Робота-манипулятора с обратной тактильной связью, которого можно использовать как в космосе, так и на больших глубинах, представили на тематической выставке "День инноваций Минобороны России" в технополисе "Эра". Об этом сообщили журналистам в среду в военном ведомстве.

"Разработка предназначена для выполнения сложных пространственных операций с высокой точностью и скоростью. Преимущество проекта в небольшой массе и высокой удельной мощности образца, а также в возможности оснащения манипуляторов датчиками обратной, в том числе тактильной, связи", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве рассказали, что робот оборудован системами технического зрения, которые позволяют устанавливать манипуляторы на мобильных носителях в составе робототехнических комплексов, а также на технике военного и специального назначения.

По информации Минобороны, робот может использоваться в космической сфере в качестве манипулятора для спутника-инспектора, технического обслуживания и ремонта космических аппаратов, для развертывания и обслуживания антенн космического базирования.

Военно-морской флот сможет задействовать робота в качестве манипулятора для работы в составе автономных необитаемых подводных аппаратов и в составе комплексов для проведения поисковых, аварийных и спасательных работ. Робот способен выполнять работы на больших глубинах. Его могут использовать инженерные войска на различных подвижных платформах для решения задач, связанных с разминированием, а Сухопутных войска - в составе робототехнических комплексов для обеспечения заряжания и технического обслуживания ракетных, артиллерийских и стрелковых систем.

Выставка "День инноваций Минобороны России" открылась сегодня. На экспозиции представлены свыше 200 перспективных разработок.