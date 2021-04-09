Корабль "Ю. А. Гагарин" с экипажем новой длительной экспедиции запустят к МКС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 9 апреля. /ТАСС/. Космический пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") будет запущен на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур в пятницу. На нем на Международную космическую станцию (МКС) отправятся космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

"В соответствии с программой полета к Международной космической станции на 9 апреля со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") и экипажем длительной экспедиции МКС-65", - сообщили ТАСС в Роскосмосе.

Пуск запланирован на 10:42 мск. Примерно через девять минут пилотируемый корабль отделится от третьей ступени ракеты. Полет до МКС займет около трех часов, пристыковка к модулю "Рассвет" запланирована на 14:07 мск того же дня.

Юбилей полета Гагарина

12 апреля исполняется 60 лет с момента первого в истории полета человека на орбиту, который совершил советский космонавт Юрий Гагарин. Пилотируемый корабль "Союз МС-18" получил имя "Ю. А. Гагарин", которое нанесено на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля.

При этом на саму ракету нанесена наклейка с официальной эмблемой 60-летия первого в истории полета человека в космос. На ней изображен профиль Гагарина, его автограф, звезда и надпись "60 лет первого полета человека в космос".

Две замены

Изначально в основной и дублирующий экипажи входили только российские космонавты - Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков, а также Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин соответственно. Затем в дублирующем экипаже по медицинским показаниям Андрей Бабкин был заменен на Олега Артемьева. В марте по просьбе американской стороны Корсаков был заменен на американского астронавта Марка Ванде Хая, а Петелин - на Энн Макклейн. В Роскосмосе уточнили, что кресло в "Союзе МС" предоставлено NASA на основе подписанного с его подрядчиком Axiom Space контракта, а его сумма является коммерческой тайной.

Планируемая продолжительность полета экспедиции составит 191 день. Однако для двух членов экипажа - Дуброва и Ванде Хая - она будет увеличена почти до года. Как сообщил ранее начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов, это связано со съемками фильма "Вызов" на МКС в октябре.

"Речь не идет о годичном полете, пока еще программа полета не утверждена. Какой-то продленный срок будет, безусловно", - сказал Власов, уточнив, что в 2022 году первый пилотируемый пуск будет "чуть-чуть раньше", чем в апреле.

По словам начальника ЦПК, командир экипажа Новицкий в октябре вернется на Землю на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-18" вместе с участниками полета "Союза МС-19" (актриса и режиссер Клим Шипенко, которые будут задействованы в съемках фильма на МКС). Два члена экипажа - космонавт Дубров и астронавт NASA Ванде Хай - останутся на орбите и вернутся на "Союзе МС-19".

Основные работы

Российские космонавты, которые отправятся на МКС 9 апреля, будут провожать модуль "Пирс" и встречать на станции многофункциональный модуль "Наука". Для подготовки его стыковки и интеграции им придется совершить несколько выходов в открытый космос, всего космонавтам предстоит совершить до 10 выходов, сообщил командир космического корабля "Союз МС-18" Новицкий. По его словам, он примет участие в трех из них, а Дубров - в семи, если все пойдет по плану.

В рамках экспедиции МКС-65 будет проведено более 50 научных исследований и экспериментов. Выполнение двух из них планируется в автоматическом режиме. В частности, ожидается проведение 19 исследований по космической медицине и биологии, пять - по космическому материаловедению, два - по физике космических лучей, 20 связаны с технологиями освоения космического пространства.