ЕКА отправила в Россию камеру "Пилот-Д" для совместной лунной миссии

ПАРИЖ, 9 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Европейская камера "Пилот-Д" для обеспечения высокоточной посадки российского модуля в рамках миссии "Луна-25" отправлен в Россию. Об этом заявил корреспонденту ТАСС генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.

"У нас хорошее сотрудничество по Луне, в частности миссия "Луна-25". Там на борту будет камера от ЕКА "Пилот-Д", которую уже отправили в Россию. Запуск должен состояться в октябре этого года. Для России "Луна-25" станет первым аппаратом с европейскими приборами на борту, который отправится к естественному спутнику Земли", - сказал он.

Глава агентства уточнил, что европейская система навигации для точной посадки должна быть установлена и на другой спускаемый аппарат, который запустят в рамках миссии "Луна-27". Также планируется, что он будет снабжен европейской бурильной установкой.

"Оба инструмента сейчас находятся в разработке. Но дополнительно ЕКА планирует обеспечивать поддержку всех трех лунных миссий - с 25-й по 27-ю", - добавил Ашбахер.

Российский аппарат "Луна-25", который станет продолжением советских станций одноименной серии, планируется запустить в октябре 2021 года. Он открывает долгосрочную российскую лунную программу, которая предусматривает миссии по изучению Луны с орбиты и поверхности, забор и доставку лунного грунта на Землю. Миссия "Луна-26", в рамках которой аппарат с орбиты отсканирует почти всю поверхность естественного спутника Земли, должна быть запущена в 2024 году. Миссия "Луна-27" запланирована на 2025 год, "Луна-28" состоится в 2027-2028 годах.