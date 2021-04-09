Глава ЕКА рассчитывает приехать в Россию после снятия коронавирусных ограничений

ПАРИЖ, 9 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер обсудил с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным работу по программам исследования Луны и Марса, а также визит в Россию, который планирует осуществить после открытия границ. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Недавно у меня была возможность поговорить с господином Рогозиным - в середине марта, и мы обсудили успешный полет уже находящегося на орбите Марса Орбитального аппарата для исследования малых составляющих атмосферы (TGO), запущенного в рамках совместной программы "ЭкзоМарс". Сейчас мы сосредоточены на второй части программы - это "Экзомарс-2022", - заявил Ашбахер. - Было очень приятно побеседовать с главой Роскосмоса, но, к сожалению, только по видео, потому что сейчас мы не можем путешествовать. Мы согласились, что фокусировка на миссии "ЭкзоМарс" является для нас приоритетной задачей".

Также в ходе беседы поднималась тема создания международной лунной исследовательской станции - это инициатива КНР, в которой китайские партнеры пригласили принять участие Россию и ЕКА. "Мы, конечно же, пристально следим за этими планами. Наши китайские партнеры связались с нами неформально, и я ожидаю дополнительной информации, чтобы лучше понять, в каких условиях все будет происходить, во что это выльется и какое значение будет иметь. Было бы интересно увидеть этот российско-китайский проект".

Ашбахер добавил, что ЕКА участвует в лунном проекте NASA окололунной станции Gateway в рамках программы Artemis. В октябре 2020 года ЕКА и NASA подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому США отправят к Луне трех европейских астронавтов в обмен на постройку двух модулей для окололунной станции Gateway.

Гендиректор ЕКА отметил высокий уровень сотрудничества с Россией по исследованию Луны в рамках миссий "Луна-25" и "Луна-27", для которых на российском аппарате будет использовано европейское оборудование. Также глава организации напомнил, что робот European Robotic Arm будет запущен на российском многофункциональном модуле "Наука", который вскоре станет частью МКС.

"Это очень важный элемент нашего партнерства с Россией, которое мы строим уже много лет. У нас много проектов с Россией, и я очень рад этому. Мы бы очень хотели поблагодарить наших российских партнеров за сильное сотрудничество, и я с нетерпением жду в будущем следующих шагов, особенно в рамках миссии "ЭкзоМарс", - сказал Ашбахер.

Визит в Россию

Глава ЕКА сообщил, что принял озвученное Рогозиным в ходе переговоров приглашение посетить Россию. Однако из-за закрытых границ и постоянно меняющейся санитарной обстановки он пока не готов назвать точную дату.

"Я довольно впечатлен стратегией вакцинации в России. Сейчас вакцинация проходит и в Европе. Я надеюсь, что вакцины вскоре позволят нам всем возобновить путешествия, - заявил Ашбахер. - Пока что даты нет, но как только обстоятельства и мой календарь сложатся, я буду рад поехать туда".

Миссия "ЭкзоМарс"

"ЭкзоМарс" - совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса. Старт миссии изначально был запланирован на 2018 год, однако позже он был перенесен на 2020 и 2022 год. Согласно распространенному Роскосмосом и Европейским космическим агентством заявлению, стороны вынуждены были признать, что ход работы в рамках заключительного этапа подготовки миссии "ЭкзоМарс" был нарушен в связи с общим ухудшением эпидемической ситуации в странах Европы.

Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Целью проекта является исследование поверхности Марса, его атмосферы и климата.