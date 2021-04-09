Глава ЕКА считает проект отеля на околоземной орбите идеей из области фантастики

ПАРИЖ, 9 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Проект строительства на орбите Земли космической станции, которая будет функционировать как отель, пока напоминает научную фантастику и вряд ли будет реализован в ближайшей перспективе. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.

"Определенно можно сказать, что здесь речь идет о проекте, рассчитанном на очень отдаленную перспективу. Что-то из разряда научной фантастики. У нас в ЕКА нет таких планов, но я знаю, что некоторые размышляют о таком шаге, руководствуясь коммерческими соображениями. Все это очень интересно, но на сегодняшний день не является составной частью программы нашего агентства", - заверил он.

При этом австриец, вступивший в должность гендиректора ЕКА 1 марта 2021 года, заявил, что считает необходимым добиваться большей коммерческой отдачи от освоения космического пространства. По оценке Ашбахера, перспективным представляется вариант полетов на орбиту "коммерческих участников экспедиций". У РФ такой опыт уже есть, а Европейское космическое агентство планирует сотрудничать с российскими коллегами в этой области, сообщил Ашбахер. Он поддерживает идею увеличения числа коммерческих инициатив в космосе и на МКС.

Ранее американская компания Orbital Assembly Corporation объявила о планах построить на орбите Земли станцию "Вояджер" с искусственной системой гравитации, которая будет создаваться за счет непрерывного вращения комплекса. Предполагается, что станция будет функционировать как рассчитанный на 400 человек роскошный отель с ресторанами, кинотеатрами, спортзалом и даже бассейном. В компании рассчитывают приступить к реализации проекта в 2025 году и сдать его в эксплуатацию к 2027 году.