Военных спасателей привели в готовность №1 для обеспечения запуска "Союза МС-18"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Авиационные и наземные силы поисково-спасательной группы Центрального военного округа приведены в готовность №1 для обеспечения запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-18". Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

"Авиационные и наземные поисково-спасательные, инженерно-технические группы и бригады военных медиков, расположенные по траектории полета "Союза", приведены в готовность №1 и готовы к немедленным действиям", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в оперативных районах в РФ и Казахстане безопасность запуска обеспечивают более 150 военнослужащих округа, вертолеты Ми-8, самолеты Ан-26 и Ан-12, и около 30 единиц наземной автомобильной техники, в том числе модернизированные поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-18", получившим название "Ю. А. Гагарин", запланирован на 10:42 мск. В состав основного экипажа 65-й длительной экспедиции вошли космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.