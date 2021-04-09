В Израиле представят марку, посвященную полету Гагарина

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Специальная марка филателистической службы почты Израиля, посвященная 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, будет представлена в День космонавтики в Центре космоса, науки и культуры "Планетания" в израильском городе Нетания. Об этом сообщила в интервью ТАСС директор центра Шели Гринберг.

"Важность первого полета человека в космос невозможно переоценить, это историческое событие для всего человечества. 12 апреля в центре "Планетания" мы проведем презентацию специальной марки филателистической службы почты Израиля ограниченного выпуска, посвященной Юрию Гагарину, а также откроем экспозицию, рассказывающую о начале эры пилотируемых космических полетов, в подготовке которой нам помогло посольство РФ. Мы очень рады предстоящему событию", - сказала Гринберг.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

"У входа в наш Центр космоса, науки и культуры в Нетании установлен бюст Юрия Гагарина, и каждый посетитель получает информацию о первом космонавте планеты и его миссии по исследованию космоса. Большинство людей, интересующихся космосом, знают о Юрии Гагарине и его уникальной миссии, а также факты из его жизни", - отметила Гринберг. "Вклад Гагарина в освоение космического пространства вдохновляет, так как является ярким доказательством стремления человека продолжать мечтать и преодолевать любые преграды", - добавила она.