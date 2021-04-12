Космонавт Сергей Рязанский: c появлением частных компаний космонавтика сильно изменится

Рязанский — Герой Российской Федерации, летчик-космонавт, кандидат биологических наук, первый в мире ученый — командир космического корабля. Он совершил два полета суммарной продолжительностью 306 суток и осуществил четыре выхода в открытый космос. 16 июля 2018 года Рязанский ушел из отряда космонавтов. С тех пор он ведет общественную работу, пишет книги, организует выставки сделанных им в космосе фотографий и участвует во множестве проектов

12 апреля отмечается Международный день полета человека в космос. В 2021 году первому полету Юрия Гагарина исполняется 60 лет. За прошедшее с тех пор время только из Советского Союза и России за пределами земной атмосферы побывали более 120 человек: профессия космонавта стала привычной, но при этом ни в коем случае не утратила свою романтику и притягательность, а встречи с представителями этой профессии вызывают живой интерес у всех, кто в детстве мечтал отправиться к звездам. Герой России космонавт Сергей Рязанский рассказал корреспонденту ТАСС, какой он видит космонавтику в будущем и о том, какими проектами занимается после ухода из отряда космонавтов. "Космический диктант" и "Английский с космонавтом" В год юбилея полета Гагарина мероприятий, связанных с космосом, проводится очень много. Сергей Рязанский для себя отметил диктант и выставки. "12 апреля в ТАСС будет проходить "Космический диктант". Во многих местах открываются различные экспозиции и фотовыставки, и, в частности, открывается много моих выставок. Одна из них будет в Брюсселе, а через неделю — в двух городах Хорватии, в планетарии Нижнего Новгорода и так далее. Очень хочется поделиться эмоциями: буду по возможности приезжать, хотя получится или нет, пока не знаю", — рассказал Рязанский.

К 12 апреля Музей космонавтики совместно с сервисами "Яндекс.Практикум" и "Яндекс.Лавка" подготовил еще один образовательный проект — урок английского языка, в создании которого участвовали Рязанский и итальянский космонавт Паоло Несполи. Космонавты расскажут, как они живут и чем занимаются на орбите. "Этот проект сделали и для изучения английского языка, и для изучения того, что космонавты едят. На основе моих рассказов о том, как мы там живем, какие блюда готовим, есть английские тексты. Есть рецепты тех блюд, которые ребята могут приготовить. Часть рассказов озвучена моим коллегой и другом — итальянским астронавтом Паоло Несполи. Он поделится своим рецептом пиццы", — сообщил Рязанский. Космонавт рассказал, что самыми необычными продуктами, которые ему приходилось есть время полета на МКС, были пицца и мороженое. Экипаж МКС самостоятельно приготовил четыре пиццы из присланных с Земли ингредиентов. "Как-то раз нам прислали мороженое, чего, конечно, мы совсем не ожидали. Оно хранилось в термохолодильнике. Естественно, был приказ, что его надо очень быстро съесть, потому что оно растает. Это было здорово", — отметил Сергей Рязанский. "Тренировки с космонавтом" и пандемия В начале пандемии 2020 года компания "Комбат-туры" и Рязанский при поддержке госкорпорации "Роскосмос" запустили международный онлайн-марафон "Тренировки с космонавтом 3.0". В мероприятии участвовали представители более 50 стран. Победительницей марафона стала москвичка Анастасия Тарасова. Ей полагался главный приз — поездка и восхождение на вулкан Орисаба в Мексику. Но из-за введенных во всем мире ограничений в связи с плохой эпидемиологической обстановкой полет в Мексику до сих пор не состоялся. "Нам в первую очередь хотелось бы завершить тот проект, потому что у победительницы не получилось сходить в поход из-за пандемии. Мы перенесли его ровно на год. Планируем в ноябре этого года взойти на гору", — сказал Рязанский.

Космонавт отметил, что готов продолжать участие в этом проекте, если найдутся партнеры. "Тогда партнером выступил Роскосмос, и мы не ожидали, но количество участников этого проекта было очень большое — более 10 тыс. человек более чем из 50 стран. Получилось очень хорошее комьюнити, такое сплочение. Было бы здорово это продолжить. Пытаемся сейчас найти партнеров", — сказал Рязанский. Он уточнил, что не обсуждал с Роскосмосом дальнейшую перспективу "Тренировок", так как для начала нужно завершить прошлый сезон проекта. "Все-таки у Роскосмоса это непрофильная активность, но, может быть, они тоже поучаствуют", — подчеркнул космонавт. Российское движение школьников и путешествия "Тренировки с космонавтом" — часть еще одного проекта с участием Рязанского под названием "Комбат-туры". Это агентство, которое организует активные путешествия для бизнесменов. "Мы проводим лидерско-командный тренинг на практике, причем в окружении тех людей, которые говорят с тобой на одном языке. Мы с ними ходили на Килиманджаро и на Камчатку. В этом году планируется плато Путорана, Камчатка и Мексика, которая перенеслась с прошлого года. В прошлом году я с финалистами конкурса "Лидеры России" поднялся на Эльбрус. Это то, что мне тоже нравится, и я с огромным удовольствием принимаю участие в таких проектах", — сказал Рязанский. Космонавт отметил, что это будет первая его поездка на плато Путорана, и он ее очень ждет. Рязанский продолжает и работу с Российским движением школьников, где он выступает в роли председателя координационного совета. "Мы, наконец, в этом году планируем живые смены, а не виртуальные, и, соответственно, различные программы конкурсной и грантовой деятельности расширились за это время", — сказал космонавт. Автобиография семьи и космические уроки Занимается Рязанский и написанием книг. В декабре он презентовал в Музее космонавтики свою пятую книгу "Сказки звездного неба". В ней автор рассказал 15 историй о созвездиях и звездах Северного и Южного полушарий, среди которых особое место занимают сказки о зодиакальных созвездиях. "Сейчас идет работа над шестой и седьмой книгами. Но пока мы выбиваемся из всех графиков, потому что этот год юбилейный, и очень большая социальная нагрузка: командировки, интервью, съемки, встречи. А с книжкой надо спокойно сесть и писать", — пояснил Рязанский.

Описание Сергей Рязанский © Сергей Карпухин/ТАСС

Он рассказал, что одна из задумок носит условное название "Как я дошел до жизни такой". Это будет автобиография семьи, где Рязанский планирует рассказать и о своем дедушке — советском ученом и конструкторе Михаиле Рязанском, который входил в созданную ученым Сергеем Королевым "великолепную шестерку": Совет главных конструкторов. "Пока в здравии мои родители, хочется взять у них интервью — воспоминания о воспитании. Я был очень болезненным ребенком, с кучей диагнозов, и это заслуга родителей, в частности мамы, она из совершенно больного ребенка сделала человека, который прошел в отряд космонавтов", — сказал Рязанский.

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Вторая запланированная космонавтом книга будет посвящена лидерству, формированию команды, работе в стрессовых условиях и решению конфликтов в замкнутом коллективе. Она носит условное название "Космические уроки для бизнеса и жизни". "Это мои наработанные материалы, по которым я читаю лекции и выступаю как спикер, как преподаватель в Сколково, в Корпоративном университете Сбербанка и других компаниях", — сказал космонавт. Что касается "Сказок звездного неба", по ней Рязанский хотел бы снять развивающий мультфильм для детей, но пока эта идея не реализована. "Идея осталась. Надо посмотреть, получится ли найти какие-нибудь контакты, загорятся ли еще люди. И тогда, может быть, действительно что-либо получится", — отметил Рязанский. Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы в роли мультипликаторов выступили авторы популярных среди детей персонажей, таких как "Фиксики" и "Смешарики". "Они делают такие образовательные вкрапления, объясняя детям, что такое вселенная и что такое космос. Здесь было бы здорово показать методику мнемонического запоминания всех созвездий с любимыми и популярными героями. Я думаю, детям бы это помогло", — пояснил космонавт. Коронавирус и космос У Рязанского есть также образование вирусолога. Комментируя ситуацию с пандемией, он предположил, что коронавирус останется с человечеством надолго.

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"Но будет гораздо легче, потому что и вакцин будет много, и вирус будет немножко мутировать — такова природа вируса. Поэтому какие-то волны-всплески, я думаю, еще несколько лет все равно будут. С другой стороны, наши врачи научились выявлять вирус и лечить его, научились делать вакцины. Поэтому я очень надеюсь, что все это потихонечку пойдет на спад", — сказал космонавт. Сергей Рязанский отметил, что он и его семья вакцинировались от коронавируса. По его словам, коронавирус имеет земное происхождение, хотя проводившиеся на МКС эксперименты доказали, что некоторые живые формы могут существовать и в космосе. "Эксперименты, которые проводились в рамках российской научной программы на МКС, фактически доказали, что некоторые живые формы вполне могут существовать и снаружи станции. Это значит, что что-то, возможно, может быть занесено с планеты на планету, в частности к нам. Но пока у нас нет научных данных о том, что что-то когда-то было занесено или где-то рядом есть", — заключил Рязанский. Лунная программа и перспективы космонавтики Космонавт считает, что реализовать лунную программу удастся, но для этого потребуется международная кооперация. "Я абсолютно уверен, что удастся. Другой вопрос — когда. Космическая программа, по-моему, не должна быть только программой национальной. Мы должны перестать думать по-старому как отдельно русские, отдельно американцы и отдельно китайцы. Мы должны думать как человечество", — заявил Рязанский. "Проект МКС показал, что страны могут отбросить в сторону все политические разногласия и работать вместе, работать дружно, совместно, в равноправном партнерстве. И это очень важно", — подчеркнул космонавт.

Описание Международная космическая станция на фоне Луны © Юрий Смитюк/ТАСС

По мнению Рязанского, структура подготовки космонавтов к полетам на Луну не будет радикально отличаться от подготовки к полетам на низкой околоземной орбите, но появление новых инженерных систем создаст новые дисциплины. "Надо будет не только прилуниться, но и стартовать с Луны. Вся ответственность за правильность работы этой системы тоже ляжет на экипаж", — пояснил он. По словам космонавта, Россия и США могли бы сотрудничать в реализации лунной программы, если бы была возможность выступать как равноправные партнеры. "Насколько я понимаю, американцы приглашают всех как младших партнеров, оставляя за собой ключевую роль. Если что-то делать, то, конечно, надо делать как равноправные партнеры и брать самые лучшие технические вещи от каждой страны", — сказал Сергей Рязанский. МКС и утечка воздуха Во времена, когда Рязанский летал на МКС (2013–2017 годы), на станции еще не было проблем с утечкой воздуха. "У нас все было хорошо. История, конечно, серьезная, потому что станция отработала тот срок, на который она планировалась, — 15 лет. Сейчас станции уже больше 20 лет. К сожалению, МКС, как и люди, стареет. Во-первых, очень важно установить причину появления этих трещин — внешнее воздействие или усталость металла. Во-вторых, нужно понять, насколько мы сможем устранить эти трещины. От этого зависит дальнейшая судьба МКС", — пояснил космонавт. Рязанский отметил, что в случае, если останутся опасения за состояние МКС, техническим специалистам предстоит установить, каков предельный срок, когда станцию нужно будет закрыть и свести с орбиты. Развитие частной космонавтики На вопрос о том, нужна ли России своя космическая станция в случае закрытия МКС, Рязанский отметил, что необходимо разобраться с конечной задачей. "Нужна ли станция национальной программе — решать специалистам, которые будут смотреть долгосрочную федеральную космическую программу", — сказал он и отметил, что в случае необходимости может быть принято решение о создании посещаемой станции вместо станции постоянного пребывания. Космонавт допускает, что созданием такой станции смогут заняться частные коммерческие компании. "Сейчас с появлением частных коммерческих компаний космонавтика очень сильно изменится, потому что сразу у нескольких компаний появятся свои средства выведения. Можно будет заключать соглашения о сотрудничестве, об аутсорсинге, то есть заказать им сделать посещаемую коммерческую станцию. И дальше это закроет какие-то наши научные задачи", — пояснил космонавт. Рязанский подчеркнул, что с удовольствием бы сотрудничал с частными компаниями, если бы они появились. "Сейчас есть несколько, я бы сказал, космических стартапов. Конечно, финансирование и мощь у них не такая, как у западных коллег, но хочется надеяться, что в будущем будет проявляться интерес и такие компании тоже появятся", — сказал он.

Описание Запуск ракеты американской компании SpaceX © TNS/ABACA via Reuters Connect