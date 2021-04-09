Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Ю. А. Гагарин" стартовала с Байконура

Запуск прошел с 31-й площадки космодрома (стартовый комплекс "Восток") в 10:42 мск. К Международной космической станции (МКС) отправились космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Примерно через девять минут корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и начал автономный полет к станции, сообщил диктор на космодроме Байконур. Сближение с МКС произойдет по двухвитковой схеме и займет примерно 3,5 часа. Пристыковка к модулю "Рассвет" МКС запланирована на 14:08 мск этого же дня.

За пуском на космодроме наблюдали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, помощник президента РФ Владимир Мединский, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава представительства Европейского космического агентства в РФ Рене Пишель, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и другие.

Пилотируемый корабль "Союз МС-18" получил имя "Ю. А. Гагарин", которое нанесено на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. При этом на ракету нанесена наклейка с официальной эмблемой 60-летия первого в истории полета человека в космос. На ней изображен профиль Гагарина, его автограф, звезда и надпись "60 лет первого полета человека в космос".

Российские космонавты, которые отправились на МКС 9 апреля, будут провожать модуль "Пирс" и встречать на станции многофункциональный модуль "Наука". Для подготовки его стыковки и интеграции им придется совершить несколько выходов в открытый космос. Всего в рамках экспедиции МКС-65, которая отправилась на станцию, будет проведено более 50 научных исследований и экспериментов. Выполнение двух из них планируется в автоматическом режиме. В частности, ожидается проведение 19 исследований по космической медицине и биологии, пять - по космическому материаловедению, два - по физике космических лучей, 20 связаны с технологиями освоения космического пространства.