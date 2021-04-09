Экипаж корабля "Ю. А. Гагарин" перешел на МКС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 9 апреля. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай перешли с пилотируемого корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") на борт Международной космической станции (МКС), следует из трансляции, которая ведется на сайте Роскосмоса.

На станции новый экипаж встретили российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.

"Союз МС-18" был запущен в пятницу на ракете "Союз-2.1а" с 31-й площадки космодрома Байконур (стартовый комплекс "Восток") в 10:42 мск. Корабль причалил к МКС на две минуты раньше запланированного времени.

"Союз МС-18" получил имя "Ю. А. Гагарин", которое нанесено на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. Оно было дано в честь 60-летия первого в истории человечества полета в космос, которое в мире будут отмечать 12 апреля.

Отправившиеся на МКС российские космонавты будут провожать модуль "Пирс" и встречать на станции многофункциональный модуль "Наука". Для подготовки его стыковки и интеграции им придется совершить несколько выходов в открытый космос. Всего в рамках экспедиции МКС-65 будет проведено более 50 научных исследований и экспериментов. Выполнение двух из них планируется в автоматическом режиме. В частности ожидается проведение 19 исследований по космической медицине и биологии, пять - по космическому материаловедению, два - по физике космических лучей, 20 связаны с технологиями освоения космического пространства.