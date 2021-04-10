В столице Марокко отметили 60-летие полета Юрия Гагарина в космос

РАБАТ, 10 апреля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Мероприятие, приуроченное к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, состоялось в пятницу вечером в штаб-квартире Марокканской ассоциации выпускников вузов бывшего СССР (АМЛЮИС) при поддержке Российского центра науки и культуры (РЦНК).

Отметить юбилей одного из самых важных событий XX века пришли десятки выпускников советских и российских вузов, представители общественности, а также дипломаты посольства РФ, включая посла России в Марокко Валерьяна Шуваева.

Новая глава в исследовании космоса

Гостей вечера приветствовал председатель АМЛЮИС Мухаммед Факири, который назвал полет Гагарина в космос знаменательной вехой в истории человечества. Шуваев со своей стороны поздравил всех собравшихся с наступающим Днем космонавтики и поблагодарил АМЛЮИС за организацию мероприятия. "Большое спасибо, что отмечаете сегодня с нами 60-летие первого полета человека в космос", - сказал дипломат, обращаясь к марокканцам.

"Конечно, мы горды тем, что первый человек, оторвавшийся от Земли и вышедший в космос, был соотечественником, гражданином нашей страны. И с самого начала СССР, а затем и Россия исходили из того, что полетом Гагарина открывалась новая глава в исследовании космоса, который будет служить всему человечеству", - продолжал Шуваев.

"Космос принадлежит всем. Он не разбирает ни границ, ни национальностей, ни религий, ни цвета кожи, ни рас. Общаться с космосом необходимо всему человечеству", - подытожил российский посол.

Общее достижение человечества

В рамках мероприятия усилиями АМЛЮИС и РЦНК была организована большая выставка фотографий и почтовых марок, рассказывающих об истории освоения человеком космоса в XX веке. Герои снимков разных лет - это Гагарин, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, советский ученый, конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев и другие советские "пионеры космоса".

"Мероприятие, на мой взгляд, прошло очень успешно. РЦНК благодарен своим партнерам в лице марокканских выпускников за то, что они смогли организовать в условиях пандемии довольно внушительное празднование 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. По мнению пришедших марокканских выпускников, которые учились в СССР, а затем, в частности в России, на Украине, полет Гагарина - это общее достижение человечества, и он как гражданин мира представлял всю нашу планету", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор РЦНК Василий Чечин.

Первый человек в космосе

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе.

Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Первым о его полете сообщил ТАСС.