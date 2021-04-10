Минобороны опубликовало уникальные документы о первых космонавтах

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Минобороны России к 60-летию первого полета человека в космос запустило на своем интернет-портале мультимедийный проект "Земные орбиты покорителей космоса", в рамках которого опубликовало уникальные документы о первых советских космонавтах. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.

"К 60-летию первого полета человека в космос на интернет-портале Министерства обороны Российской Федерации открыт новый мультимедийный раздел, посвященный легендам отечественной космонавтики, которые вошли в состав первых отрядов космонавтов. В разделе впервые опубликованы уникальные фотографии и документы, среди которых личные дела офицеров Военно-воздушных сил, первыми покоривших космос, - космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других <...>", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в раздел вошли документы из фондов Центрального архива Минобороны о космонавтах и руководителях отечественной космической программы. В частности, в проекте представлены документы о руководителе подготовки первых космонавтов, участнике спасения челюскинцев и боевом командире Николае Каманине, пилоте дальнебомбардировочной авиации, летчике-испытателе реактивной техники и инструкторе первых летчиков-космонавтов Марке Галае, летчике-фронтовике Георгии Береговом, участнике войны, разведчике Константине Феоктистове, воспитанниках специальных авиационных школ ВВС в годы войны Георгии Добровольском, Владимире Комарове, Владимире Шаталове. Посетители портала смогут почитать собственноручно написанные ими автобиографии и воспоминания.

Зачетка Гагарина и полетное задание

Среди материалов о первом человеке в космосе представлены удостоверение Гагарина, его полетное задание на первый космический полет и боевой расчет обеспечения пуска космического корабля, служебные характеристики, фотографии и прочие документы.

"Летать любит, летает смело и уверенно. В полетах смел, инициативен, настойчив", - охарактеризовали Гагарина по итогам обучения в 1-м Чкаловском военном авиационном училище летчиков имени К. Е. Ворошилова.

"Как известно, в сообщении ТАСС про первый полет человека в космическое пространство было сказано о Юрии Гагарине как о майоре. Внеочередное воинское звание старшему лейтенанту Гагарину было присвоено приказом Министра обороны СССР Маршала Советского Союза Р. Малиновского № 77 от 12 апреля 1961 года", - говорится в сообщении. 14 апреля он стал первым, кому было присвоено почетное звание "Летчик-космонавт СССР".

Представлена в разделе и зачетная книжка Гагарина. В числе изученных им дисциплин значится новая для того времени - "радиоэлектронное оборудование космических аппаратов". Экзамен сдан на "отлично". "Единственный предмет, который требовал особого усердия от Юрия Гагарина, - высшая математика. По данному предмету у него на протяжении всей учебы значится стабильное "хорошо", - отметили в Минобороны РФ.

В разделе представлено и почетное свидетельство от 6 июня 1977 года о присвоении планете № 1772 имени GAGARIN. Этот документ подписала лично первооткрыватель планеты астрономом Людмила Черных.

Изобретение и личные характеристики

В личном деле Алексея Леонова представлено авторское свидетельство космонавта на изобретение "тренажера ручной ориентации, стыковки космических кораблей и целенаправленной тренировки вестибулярного аппарата космонавта". "Основные принципы этого устройства до сих пор применяются в космонавтике", - уточнили в Минобороны РФ.

"В выпускных аттестациях и характеристиках, помимо высоких оценок летной работы, указаны и другие интересные факты: хорошо рисует и имеет способности рисовать картины, член редколлегии стенной газеты, бессменный редактор сатирической газеты "Нептун", образцово оформляет наглядные пособия", - отметили в ведомстве.

В разделе опубликованы документы из личного дела Георгия Берегового, который был слушателем-космонавтом первого отряда, а затем космонавтом второго. Свой первый полет на орбиту он совершил 26 октября 1968 года в возрасте 47 лет. Во время войны Береговой служил в штурмовой авиации.

В разделе также представлены документы из личного дела фронтовика и летчика-испытателя Марка Галая. Хотя он не посещал орбиту планеты, в первом отряде космонавтов он стал инструктором-методистом по пилотированию космических кораблей. В его характеристике от декабря 1946 года отмечается: "За отличное выполнение боевых заданий награжден двумя орденами Красного Знамени, медалью "За оборону Москвы" и имеет благодарность товарища Сталина".

Большую роль в подготовке космонавтов к первому полету сыграл другой участник Великой Отечественной войны - Николай Каманин. В его наградном листе к ордену Ленина от 15 мая 1961 года среди прочего указано: "Перед полетом 12 апреля 1961 года лично возглавил подготовку майора Гагарина Ю. А. и запасного космонавта капитана Титова Г. С., перед стартом, в момент старта и в полете вел радиосвязь с майором Гагариным Ю. А., контролируя его состояние и информируя о выполнении полета по заданной программе".