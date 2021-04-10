Румынский космонавт Прунариу назвал Гагарина международным символом освоения космоса

БУХАРЕСТ, 10 апреля. /ТАСС/. Первый человек, совершивший полет в космос, советский космонавт Юрий Гагарин и сегодня, несмотря на возросшую напряженность в международных отношениях, продолжает вызывать необычайную симпатию повсюду в мире. Такое мнение высказал в интервью ТАСС по случаю 60-летия полета Гагарина румынский космонавт Думитру Прунариу.

"Я объясняю это тем, что Гагарин представляет в космосе человечество в целом, - сказал он. - Гагарин уже давно не просто советский космонавт, он стал международным символом преодоления человеком барьеров земной атмосферы".

Ныне 68-летний Прунариу - первый и пока единственный румынский космонавт. 40 лет назад он провел вместе с Леонидом Поповым почти восемь дней на космической станции "Салют-6", где реализовал многочисленные научные эксперименты для Румынии и для программы "Интеркосмос". Прунариу - Герой Румынии и Герой Советского Союза.

"Я оказался в Звездном городке через 10 лет после смерти Гагарина, - рассказывает румынский космонавт. - Однако у меня была возможность познакомиться с космонавтами, которые были в отряде с Гагариным, и они много рассказывали о своем товарище. Все в Звездном городке напоминает о Гагарине. Все космонавты, возвратившиеся из полета, возлагают цветы к памятнику Гагарина у въезда в него. Гагарин остается символом, а Звездный городок неразрывно связан с его личностью, с его подвигом, с освоением космоса СССР и затем Россией".

Сохранение позиций в новой международной космонавтике

"СССР был первопроходцем в исследовании космоса, - подчеркнул Прунариу. - В период холодной войны советские ученые сумели спроектировать великолепную ракету - "семерку", построить космический корабль, который обеспечивал безопасность человека в космическом полете, и запустить в космос Юрия Гагарина, что означало рождение пилотируемой космонавтики. Для того времени это были выдающиеся научные и индустриальные достижения".

Конечно, с тех пор космонавтика прошла большой путь, космические корабли и ракеты-носители сегодня намного более надежны, бортовое оборудование гораздо совершеннее, отметил румынский космонавт. Гагарин пролетел по околоземной орбите за 108 минут, сейчас же люди проводят в космосе больше года. Российский космонавт Валерий Поляков в 1994-1995 годах находился в космосе 438 дней, что является абсолютным рекордом, заметил Прунариу.

"В космонавтике сейчас появились мощные частные игроки, которые инвестируют в космические полеты миллиарды долларов для получения прибыли, - сказал Прунариу. - У России сохранилась известная космическая инфраструктура, которая продолжает использоваться как для государственных, так и коммерческих полетов. Вместе с тем России непросто удержать свои позиции в новой международной космонавтике с бюджетом, несравнимым с бюджетом США, которые ежегодно инвестируют только в гражданскую космонавтику более $18 млрд".

Сотрудничество стран

"Космонавтика пока еще остается мостом для сотрудничества многих стран, - отметил румынский космонавт. - Космические исследования сегодня, однако, требуют огромных инвестиций. Ни одна страна не в состоянии реализовать комплексную космическую программу в одиночку. Общие экономические и научные интересы подталкивают страны к взаимодействию".

С другой стороны, сотрудничество между людьми порождает сотрудничество между странами. В Звездном городке есть комплекс для американских астронавтов, которые готовились к полетам на российских кораблях "Союз", вспоминает он. В Хьюстоне находится зона, где российские космонавты готовились к полету на американском космическом корабле.

"Эти профессионалы вместе принимают на себя серьезный риск, добиваются больших достижений, разговаривают на языках, которым учат друг друга, дружат семьями, близко знакомятся с культурами других народов. Все это превращает космонавтов в особую группу людей, которые, думаю, могут служить замечательным примером для других областей деятельности. И было бы прекрасно, - заключил Прунариу, - если бы этим примером вдохновились политики и все, кто принимает решения в нынешней международной ситуации".