Космонавты с МКС поздравили всех с 60-летием со дня первого полета человека в космос

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили всех с 60-летием со дня полета Юрия Гагарина в космос.

"Друзья, в этот день мы хотим поздравить всех с этим праздником и юбилеем. Мы говорим спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать, продвигая человечество дальше и дальше в изучении космоса", - сказал Дубров на видеозаписи, распространенной Роскосмосом в понедельник.

Командир станции Рыжиков поприветствовал всех с борта МКС и поздравил с Днем космонавтики, который празднуют в мире 12 апреля.

В свою очередь Кудь-Сверчков напомнил, что полет Гагарина в космос 12 апреля 1961 года стал поворотным событием в мировой истории. "Человек, дерзнувший отправиться в этот полет, Юрий Алексеевич Гагарин - наш соотечественник. В этот день его имя узнала вся планета, ведь именно тогда началась новая история - история пилотируемых космических полетов", - отметил космонавт.

Советские ученые и конструкторы, отметил Новицкий, продемонстрировали неоспоримое превосходство отечественных технологий. "Легендарные 108 минут полета Гагарина стали примером героизма для его последователей, для нас в том числе", - подчеркнул он.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. "Восток-1" совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Юрий Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловки Саратовской области.