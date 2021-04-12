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"НПО машиностроения" работает над новым спутником "Кондор-ФКА"

Как уточнил главный конструктор предприятия по направлению космических аппаратов Алексей Рабочий, это будет перспективный космический аппарат с очень высокими техническими характеристиками

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. АО "ВПК "НПО машиностроения" (входит в КТРВ) по заказу Роскосмоса ведет разработку спутника "Кондор-ФКА-М". Об этом сообщил главный конструктор предприятия по направлению космических аппаратов Алексей Рабочий.

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"Из достигнутых на нашем направлении успехов в первую очередь я бы выделил разработку спутника "Кондор-ФКА-М". Работа ведется по заказу Госкорпорации "Роскосмос" в интересах тематических заказчиков (Минсельхоз России, МЧС России, Росреестр, Росгидромет)", - сказал Рабочий в интервью корпоративному изданию предприятия "Трибуна ВПК".

По словам главного конструктора, "НПО машиностроения" завершило эскизный проект по доработке космического комплекса "Кондор-ФКА" с созданием космического аппарата "Кондор-ФКА-М", были проведены все необходимые согласования и экспертиза в головных институтах Роскосмоса. "В этом году должна начаться разработка конструкторской документации", - отметил он.

Как уточнил Рабочий, это будет перспективный космический аппарат с очень высокими техническими характеристиками, который позволит "решать задачи для всех ведомств в самых разных секторах нашей экономики и всецело удовлетворить интересы в радиолокационной информации".

Ожидается, что аппарат получит гибридную зеркальную антенну с АФАР-облучателем (активная фазированная антенная решетка), фактически стопроцентную отечественную электронную компонентную базу. В результате аппарат сможет обеспечить значительно более высокое разрешение получаемой радиолокационной информации, более широкую полосу съемки, обеспечение лучшей информативности радиолокационного сигнала.

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