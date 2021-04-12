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После модернизации с "Гагаринского старта" будут запланированы не менее 4 пусков в год

В результате Россия получит резервную пусковую установку, а Казахстан и ОАЭ - возможность выводить на орбиту космические аппараты

НУР-СУЛТАН, 12 апреля. /ТАСС/. Казахстан, Россия и Объединенные Арабские Эмираты после модернизации первой стартовой площадки космодрома Байконур ("Гагаринский старт") планируют проводить с нее не менее четырех коммерческих пусков ежегодно. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

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"Проект "Гагаринский старт" предполагает создание трехстороннего совместного предприятия в целях модернизации и управления стартовой площадкой №1 на космодроме Байконур - "Гагаринский старт" и обслуживание запусков ракет-носителей "Союз-2". Модернизация стартовой площадки позволит запускать все ракеты семейства "Союз-2". Прогнозируется осуществлять не менее четырех коммерческих пусков в год", - говорится в ответе на официальный запрос агентства.

Проект будет финансироваться тремя странами-участницами в равных долях. В результате модернизации Россия получит резервную пусковую установку, а Казахстан и ОАЭ - возможность выводить на орбиту космические аппараты.

Ранее в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщили, что общая сумма затрат по проекту модернизации "Гагаринского старта" составит 87 млн долларов - по 29 млн долларов от каждой из трех сторон. Реконструкция будет заключаться в замене аналоговых систем на цифровые, устаревшего технологического оборудования на современное и проведении строительно-монтажных работ. До планируемой модернизации со стартовой площадки запускалась ракета-носитель "Союз-ФГ", а после модернизации планируется запускать ракету-носитель "Союз-2" и ее модифицированные версии.

Площадка №1 ("Гагаринский старт") - самая старая пусковая площадка на космодроме Байконур, с нее 12 апреля 1961 года отправился корабль "Восток" с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным на борту.

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