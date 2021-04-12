Итальянский астронавт сравнил полет в космос с экстремальным спортом

РИМ, 12 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянский астронавт Роберто Виттори считает, что туристического отдыха в космосе быть не может, поскольку полет в космос - это экстремальное явление. Об этом он сказал в интервью ТАСС накануне отмечаемого в понедельник 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.

"Когда летал Гагарин, никто еще не представлял себе, что такое космос и что может случиться. Сейчас космос стал нашим почти нормальным рабочим пространством", - сказал Виттори. "Но космический туризм невозможен, - продолжил он. - Полет в космос - это не туризм и никогда им не станет. Это больше экстремальный спорт, это - как покорение Эвереста. Люди, поднимающиеся на Эверест, не туристы, они - экстремалы. Космос, если не работа, тоже экстремальный спорт".

"Когда находишься в невесомости, твой вестибулярный аппарат попадает в необычные условия, и ощущения неприятные. В космосе нельзя себя хорошо чувствовать, сравнить это с отдыхом на морском пляже невозможно, в космосе испытываешь физические неудобства, это пространство совершенно не приспособлено для туризма", - поделился Виттори. При этом он убежден, что космос дает невероятные возможности для исследований и экономики.

Освоение Луны, Марса, астероидов

"Колонизация Луны - это будущее с точки зрения освоения новых источников ресурсов. Мировая экономика будет вынуждена выйти за границы атмосферы. Космические ресурсы бесконечны, а экосистема Земли ограниченна и истощается", - сказал Виттори. Он полагает, что индустрия будет вынесена за границы Земли, в том числе на лунную поверхность. "Потом будет Марс, а потом и астероиды. Мировая экономика будет зависеть от космоса", - считает он. "В космосе никогда не будешь чувствовать себя как на Земле. Он никогда не станет нормальным пространством для человека", - говорит астронавт. Но до какой-то степени можно адаптироваться, и человек может работать в космосе. "Но это работа, не отдых", - подчеркнул собеседник агентства.

Планы астронавта

Виттори побывал трижды на орбите, дважды отправляясь в космос на борту "Союза". Он проходил подготовку в Звездном городке и хорошо знаком с традициям российских космонавтов, которые бережно хранятся со времен Гагарина. "Между традицией и суеверием тонкая линия, это как подъем в гору - обычно человек идет по уже пройденной тропинке", - сказал астронавт. По его мнению, соблюдение предполетных ритуалов придает определенную уверенность. Но в космосе каждый раз все новое. "Даже если подготовка к полету очень кропотливая, в любом случае ты попадаешь в другой мир - мир микрогравитации, и ее нельзя симулировать на Земле в полной мере, поэтому для любого астронавта каждый раз полет в космос - открытие", - поделился Виттори.