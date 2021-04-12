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Эксперты подсчитали, во сколько обойдется недельный рацион космонавта

Ежедневный рацион российского космонавта составили из расчета потребления 3200 ккал
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Недельный рацион космонавта обойдется россиянину почти в 5,3 тыс. рублей, подсчитали ко Дню космонавтики "Сбермаркет" и Музей космонавтики. Для подсчета средней цены за "корзину астронавта" "Сбермаркет" использовал данные Роскосмоса, Музея космонавтики и цены на продукты в более чем 60 торговых сетях, подключенных к сервису.

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"Недельный рацион космонавта обойдется землянину в России в 5 283 рубля. В выборку вошли рис и рисовая каша, курага, творог, кедровые орехи, заливное (рыба и мясо), антрекот, говядина, говяжий язык, икра из кабачков и баклажанов, лечо, рыбные консервы, куриное филе, имбирное печенье, сублимированные крем-супы, фрукты (яблоки, грейпфруты, мандарины, лимоны), свежие овощи (помидоры, огурцы и перец), кофе и чай, витамины", - говорится в исследовании.

По расчетам советских ученых, космонавту требовалось 2800 ккал в день. При этом суточный рацион должен был содержать около 100 г белка, 118 г жиров и 308 г углеводов. Сегодня ежедневный рацион российского космонавта рассчитан на четырехразовое питание, составлен из расчета потребления 3200 ккал, отметили эксперты.

Меню космонавта

В современное меню российских космонавтов МКС (Международная космическая станция) входят порядка 300 наименований. Единственный официальный российский производитель еды для космонавтов - Бирюлевский экспериментальный завод. Большая часть продуктов сублимируется (обезвоживается), а в тубах выпускают только соусы и джемы.

Космонавты сами формируют персональный рацион, в который, например, могут входить говяжий язык и рыбный пирог, борщ и грибной суп, блюда из национальной кухни участников полета. Космонавты на орбите обязательно употребляют продукты, богатые кальцием. Американцы едят йогурты с ягодами и персиками, а россияне получают сыры с травами и чесноком, рассказали эксперты.

"При употреблении газировки в невесомости газ и жидкость в желудке отделяются друг от друга. Из-за этого пиво и "Кока-кола" специально обрабатываются для космоса. Обычный хлеб крошится, поэтому американские космонавты едят тортильи, а для наших космонавтов хлеб специально пекут в виде микробуханок", - отметили аналитики.

Самые популярные блюда у японских астронавтов - суши, лапша, желе и рисовые шарики. Также в составе японского космического меню много соусов и желе, а в числе продуктов есть майонез.

Всего к 2020 году на борту МКС побывали более 200 космонавтов и астронавтов из 19 стран мира. Для первого астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа Аль-Мансури, который отправился на Международную космическую станцию в конце сентября 2019 года, были специально приготовлены консервированные халяльные блюда.

Эксперты также отметили, что запас пищи на МКС рассчитан на три месяца, и к завершению работы каждой экспедиции на станции остаются продукты еще на 45 дней.

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