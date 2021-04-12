Экс-глава NASA рассказал об участниках новой космической гонки

Одновременно с этим Болден выразил надежду на то, что возврата к временам холодной войны в космической сфере не будет, несмотря на существующие между США, Россией и Китаем политические противоречия. "Я надеюсь, что мы не окажемся в ситуации полномасштабной космической гонки между странами, как это было в прошлом", - заявил он.

"И я думаю, что мы увидим, как эта новая космическая гонка становится все более и более напряженной", - считает при этом экс-глава NASA.

По его словам, нынешний этап отличается от той ситуации, которая существовала во времена холодной войны, когда СССР и США соперничали за то, кто первым поставит те или иные рекорды в освоении космоса. "Благодаря таким компаниям, как SpaceX и даже Arianespace в Европе, а также [российской Ракетно-космической корпорации] "Энергия", страны во всем мире, космические агентства во всем мире сейчас начинают искать для себя ракеты-носители, которые доставят их туда, куда им нужно. Самые дешевые, самые быстрые и самые эффективные. Так что космическая гонка, если хотите, соревнование в наши дни - между компаниями, предоставляющими услуги по осуществлению космических пусков: речь о том, кто может предоставить наилучшие услуги, наиболее эффективно и по наилучшей цене", - убежден Болден. "Энергия" конкурирует со SpaceX, "Энергия" конкурирует с Blue Origin, настоящая гонка - между коммерческими структурами, если хотите", - привел он пример.

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Новая космическая гонка, которая будет только набирать обороны, развернется не между отдельными государствами, а между частными компаниями. Такое мнение высказал в интервью ТАСС бывший глава NASA (с 2009 по 2017 год) Чарльз Болден.

Кроме того, Болден призвал не воспринимать предложенное американской стороной в рамках "Соглашений Артемиды" создание на Луне так называемых зон безопасности в качестве свидетельства намерений Вашингтона развернуть жесткую конкуренцию с другими странами в космосе и уж тем более начать какое-то военное противостояние. "Соглашения Артемиды", получившие название в честь лунной программы, представляют собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами. За основу в значительной степени взяты принципы Договора по космосу 1967 года. Среди перечисленных принципов NASA называло, в частности, положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".

"По моему мнению, прискорбно, что люди неправильно интерпретируют то, что мы имеем в виду под деконфликтацией", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос о зонах безопасности. По словам экс-главы NASA, речь идет вовсе не о "ведении боевых действий", а о том, чтобы, например, "сделать так, чтобы спутники не сталкивались друг с другом, чтобы люди не оспаривали друг у друга одни и те же районы для посадки на поверхности [Луны]". "Речь о попытке избежать аварий, именно о такой деконфликтации идет речь", - пояснил он. "Мы делаем это и сейчас, но намного более неформальным образом", - добавил Болден.

По его словам, "Соглашения Артемиды" фактически фиксируют уже устоявшиеся практики, существующие в сфере взаимодействия в космосе. "Они документируют, они фиксируют на бумаге те соглашения, то понимание, которое у космических агентств во всем мире уже имеется, в соответствии с которыми мы ведем деятельность в последние 20-30 лет", - полагает бывший глава американского космического ведомства.

Надалить доверие

По словам Болдена, взаимное доверие и выработка общих принципов поведения помогли бы России и США наладить взаимодействие не только в космической сфере, но и в области национальной безопасности.

"Вы знаете, как мы выяснили на примере Международной космической станции, мы можем работать со всеми при условии, что мы устанавливаем набор принципов, согласно которым все будут действовать и которые все готовы соблюдать. Именно по этой причине, я думаю, Роскосмос и НАСА так хорошо ладят друг с другом", - убежден он.

"А вот в дипломатической сфере Россия и США совсем не могут поладить друг с другом. Это потому, что мы не можем договориться с точки зрения национальной безопасности о принципах, по которым мы все будем работать, и это вызов, который нам всем надо преодолеть - попытаться сделать так, чтобы дипломаты, и даже не столько дипломаты, сколько военные, доверяли друг другу и договорились об определенных стандартах - так же, как это научились делать те, кто занимается космической программой <...>", - добавил Болден.

