Рогозин считает, что частные компании будут интегрироваться в Роскосмос

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что частные космические компании в ближайшие 10 лет начнут мощную интеграцию с компаниями госкорпорации.

"В ближайшие 10 лет вы увидите мощную интеграцию", - сказал Рогозин журналистам, уточнив, что интеграция будет идти в том числе в фирмы Роскосмоса.

Особенно это нужно в космическом приборостроении, убежден глава госкорпорации. По словам Рогозина, частная космонавтика крайне нужна, чтобы разделить зоны ответственности.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. "Восток-1" совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловка Саратовской области.