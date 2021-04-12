Мишустин поручит подготовить специальные программы подготовки студентов для Восточного

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручит проработать специальную программу подготовки студентов для работы на космодроме Восточный. Об этом он заявил в понедельник на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов, которая проходит в Московском авиационном институте.

"Это вопрос важный, поручу министерству образования и Роскосмосу, чтобы они также отработали специализацию подготовки", - подчеркнул глава кабмина.

"Восточный - уникальный космодром, когда он заработает в полную силу, без сомнения, квалифицированные кадры будут нужны по всем направлениям деятельности", - добавил он. Мишустин отметил, что у МАИ есть совместная программа с Амурским государственным университетом, более 120 выпускников которого уже работают на космодроме.

Премьер отметил важность цифровизации космической отрасли. Он добавил, что квалификация будущих работников отрасли должна предполагать самое активное использование цифровых технологий.