В Петербурге создали Telegram-бот, позволяющий воссоздать полет Гагарина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Разработчики из Санкт-Петербургского университета ИТМО к 60-летию первого полета человека в космос запустили в мессенджере Telegram "Поехали бот" (@gagarin_poehali_bot), с помощью которого пользователи смартфона могут воссоздать события во время запуска в космос Юрия Гагарина. В основе разработки лежат документальные сведения о событии, сообщил ТАСС замруководителя отдела имиджевых мероприятий ИТМО Александр Гостев.

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"Мы решили создать телеграм-бота, потому что это один из самых простых способов пережить этот полет с максимальным погружением. Видео, аудио и текст переговоров идеально вписываются в механики Telegram. Такой бот позволит вовлечь больше интересующихся открытиями, космосом, программированием - пробовать и узнавать", - сказал Гостев.

Отправляя сообщения и отвечая на вопросы бота, можно воссоздать почти поминутно запуск в космос, проверку скафандра, переговоры с Сергеем Королевым, под руководством которого был организован полет, а также увидеть Землю с орбиты от первого лица.

"Основой для Telegram-бота стала стенограмма переговоров 12 апреля, она доступна на сайте Роскосмоса. Благодаря тому, что все записывалось на несколько каналов, до нас дошло не только легендарное "Поехали!", но и даже свист Юрия Алексеевича с мелодией "Ландыши". Сценарий занимает целых 18 листов и включает множество разных медиаформатов", - отметил Гостев.

Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года совершил первый в истории человечества космический полет на корабле "Восток", стартовавшем с космодрома Байконур.