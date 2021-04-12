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Россия создаст новые детальные карты Луны для передвижения на ней космонавтов

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2028 году российский экипаж должен совершить облет вокруг Луны, а в 2030 году - космонавты РФ сядут на ее поверхность

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Новые детальные карты участков Луны будут созданы для российских космонавтов, которые будут работать на поверхности естественного спутника Земли.

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Об этом сообщила в интервью ТАСС руководитель Лаборатории исследования внеземных территорий МИИГАиК Ирина Карачевцева.

По ее словам, для безопасной работы научного оборудования, а также передвижения космонавтов на Луне "обязательно будут создаваться новые детальные карты конкретных участков в районе посадки".

Как отметила руководитель лаборатории, для подготовки к пилотируемому полету нужны специальные тренажеры с очень детальными снимками. Они помогут космонавтам привыкнуть к виду и особенностям лунной поверхности, для того чтобы лучше ориентироваться при высадке.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2028 году российский экипаж должен совершить облет вокруг Луны, а в 2030 году - космонавты РФ сядут на ее поверхность.

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Россия
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