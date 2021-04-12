Эксперт рассказал, почему карта Луны будет точнее земной

Об этом сообщил в интервью ТАСС ведущий инженер-геодезист отдела топографо-геодезических работ Роскартографии Олег Евстафьев.

"Карта Луны будет точнее, чем карта Земли, потому что там [почти] нет атмосферы, поэтому искажения будут минимальны или будут практически полностью отсутствовать", - отметил Евстафьев.

В свою очередь руководитель Лаборатории исследования внеземных территорий МИИГАиК Ирина Карачевцева рассказала ТАСС, что РФ планирует создавать в том числе 3D-карту естественного спутника Земли. Для этого будут использованы данные с космического аппарата "Луна-26", отправка которого запланирована на 2024 год. "Хотя трехмерная карта Луны уже есть, но, конечно, в случае успешного проведения съемки аппаратом "Луна-26", будет создана новая 3D-карта поверхности" - отметила Ирина Карачевцева.