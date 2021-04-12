Собянин открыл в Москве выставку, посвященную 60-летию первого полета человека в космос

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл в Музее космонавтики в Москве выставку "Первый", посвященную 60-летию первого полета человека в космос. Участие в открытии выставки также приняли старшая дочь советского космонавта Юрия Гагарина Елена и ветераны отряда космонавтов.

"Провели большую работу и организовали выставку под названием "Первый", посвященную 60-летию первого полета человека в космос, полету Гагарина. Огромное спасибо десяткам наших музеев по всей стране, предприятиям ракетно-космической отрасли, семье Гагарина, что позволили создать эту уникальную выставку", - сказал журналистам мэр.

Он назвал полет первого человека в космос "серьезной вехой" в развитии цивилизации, которая позволила сформировать новую философию, цель которой - сберечь планету и ее обитателей. Собянин отметил, что для российской столицы полет Гагарина также имел большое значение: в городе в настоящее время работает целый ряд предприятий космической отрасли, в индустрии заняты десятки тысяч москвичей.

Мэр напомнил, что ведется работа по созданию национального космического центра. "Он находится в стройке, работа кипит. Так что нет никаких сомнений, что страна получит новый космический центр - современный, с передовыми технологиями", - добавил Собянин. Он также поздравил москвичей с Днем космонавтики.

Одним из центральных экспонатов выставки стал подлинный спускаемый аппарат космического корабля "Восток", на котором был совершен первый полет в космос, а также катапультируемое кресло Гагарина. На выставке также можно будет увидеть документы и личные вещи первого космонавта, редкие фото и документы. В частности, в экспозицию вошли некоторые фотографии ТАСС, ранее переданные музею в рамках генерального информационного партнерства. Кроме того, на фотографиях ТАСС полностью построены выставки "Человек мира" в Музее космонавтики и "Москва встречает Первого" на Тверском бульваре. Всего на выставке представлено более 100 экспонатов, она продлится до 12 сентября.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин - первый человек, побывавший в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области, где в понедельник на месте приземления первого космонавта планеты планируется официально открыть Парк покорителей космоса.