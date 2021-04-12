Эксперт: информация от "Венеры-Д" позволит обновить карты планеты

"За время работы аппарат должен передать на Землю всю необходимую информацию для подробного изучения атмосферы и поверхности Венеры, которая полностью не изучена. И, конечно, получение новой точной информации с помощью более совершенных приборов XXI века должно привести к созданию новых карт Венеры", - отметила Карачевцева.

В свою очередь инженер-геодезист отдела топографо-геодезических работ Роскартографии Елена Бекчанова рассказала ТАСС, что поверхность Венеры мало изучена. "Поверхность Венеры нельзя увидеть ни в земные телескопы, ни с орбитальных аппаратов, которые ведут зондирование в оптическом диапазоне, так как эта планета укрыта мощным слоем облаков", - пояснила она. Поэтому Венеру изучали с помощью радиолокации.

В 2020 году научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зеленый сообщил ТАСС, что в РФ будет разработана новая программа по исследованию Венеры, которая включает отправку как минимум трех научных аппаратов. На борту первого из них - "Венеры-Д" - будут находиться два зонда: один на высоте 55-60 км от поверхности (над облаками), а второй - на высоте 45-50 км (под облаками).