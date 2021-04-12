В Берлине открылась выставка, посвященная 60-летию полета Гагарина в космос

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Выставка, посвященная 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, открылась в понедельник в Российском доме науки и культуры (РДНК) в Берлине. Как передает корреспондент ТАСС, открыли экспозицию посол РФ в Германии Сергей Нечаев, глава РДНК Павел Извольский, а также немецкий астронавт Райнхольд Эвальд.

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В экспозиции представлены фотографии Гагарина, его личные вещи, письма, открытки, марки, выдержки из выпусков советских и западных печатных СМИ, вышедших 60 лет назад.

"Сегодня все человечество отмечает шестидесятилетие первого полета человека в космос, - сказал посол России на церемонии открытия. - Это - великое цивилизационное событие, достижение научно-технической мысли, пример мужества и героизма. Те 108 минут без преувеличения потрясли весь мир. Можно сказать, что это был уникальный подвиг, которым был восхищен весь мир".

"Имя Гагарина неразрывно связано с открытием вселенной для людей", - заявил со своей стороны Эвальд.

Правила, действующие в федеральной земле Берлин, допускают в условиях пандемии работу музеев, культурных учреждений и выставочных центров с соблюдением строгих правил гигиены.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. "Восток-1" совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Юрий Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта в Саратовской области.