Космонавт объяснил, почему интерес россиян к этой профессии снизился

Как Россия перешла на короткие схемы полётов к МКС ТАСС рассказывает, как усовершенствовались пилотируемые полёты к орбитальной станции

"Например, набор первичных документов. Потому что прежде, чем попасть на комиссию, ты должен предоставить медицинские справки, ты должен в своем городе пойти их собрать. Стоимость этого пакета тоже достаточно недешевая", - сообщил Кононенко в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Кроме того, он напомнил, люди читают в СМИ, как долго космонавт готовится к полету. "Ведь не все готовы жертвовать своей карьерой, чтобы в течение пяти-десяти лет находиться в постоянном режиме готовности и ждать своего полета. Тем более по медицине можно вылететь в любой момент, так его и не дождавшись", - сказал он.

На вопрос о том, что профессия космонавта выглядит более обыденно, чем раньше, он рассказал, что в 2012, 2018 и в 2021 годах были проведены три общероссийских набора в отряд космонавтов, на каждый из них было подано свыше 1 тыс. заявлений.

Кононенко отметил, что общее настроение в обществе стало меняться и растет интерес к инженерным и летным профессиям.

Мотивация для решивших стать космонавтами

Кононенко также отметил, что деньги не являются мотивацией для людей, которые решили стать космонавтами.

Он отметил, что для космонавтов важнее сама суть профессии. "Космонавт - вечный студент. Мне нравится быть вечным студентом. Потому что я постоянно за партой, я постоянно изучаю что-то новое, находясь на подготовке к полету, езжу в США, Канаду, Японию, готовлюсь по экспериментам в этих странах, встречаюсь с выдающимися учеными, в том числе российскими. Вот такая жизнь мне очень нравится", - сказал Кононенко.

При этом он отметил, что денежное содержание космонавта сейчас достойное. "Но все-таки всегда хотелось бы получать несколько больше, чем мы имеем сейчас. Но нам квартир, к сожалению, не дают, мы только имеем право на служебное жилье", - сказал Кононенко, добавив, что если космонавт военнослужащий, то после космического полета, получив от государства звезду Героя РФ, он в силу своего статуса военного имеет право на квартиру.

"А гражданский космонавт - нет, поэтому гражданские космонавты, как правило, берут кредиты в банках", - поделился Кононенко.

Существование инопланетян

Командир отряда космонавтов Роскосмоса заявил, что считает возможным наличие иных форм жизни на планетах.

По словам космонавта, сейчас найдено большое количество экзопланет, которые похожи на Землю. "Плюс мы же не знаем о всех формах жизни, которые могут существовать во Вселенной", - отметил он.

Кононенко добавил, что человечество мало знает даже о галактике, в которой живет. Он добавил, что не считает разговоры об НЛО ерундой. "Но сам я не видел и ко мне с той стороны люка никто не стучался", - подчеркнул космонавт.