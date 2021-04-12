Путин предложил увеличить оклады космонавтов на 50-70%

ЭНГЕЛЬС /Саратовская область/, 12 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить оклады российских космонавтов на 50%, а кандидатов в космонавты - на 70%. О такой инициативе он заявил в понедельник на совещании по вопросам развития космической отрасли.

Во время мероприятия к главе государства обратилась первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова. Она напомнила, что профессия космонавта сопряжена с большим риском. Поэтому, по словам Терешковой, важно обеспечить достойный уровень жизни для самих космонавтов и их семей. Депутат обратилась к президенту с вопросом, что планируется сделать в этой сфере.

"Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто уже слетал в космос и кто занимает уже заметные позиции в отряде космонавтов. И на 70% - для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом, в прямом смысле этого слова", - ответил глава государства.

Президент согласился с тем, что это действительно важный вопрос для работников отрасли. "Им до сих пор непросто прикладывать максимальные усилия для достижения конечного общего результата. Они даже рискуют собой, своим здоровьем", - заметил Путин.

Он заверил, что повышение зарплаты отразится и на надбавках. Президент рассчитывает, что принятое решение заметно увеличит общий объем доходов космонавтов. "И я попрошу подготовить соответствующие предложения для оформления поручений по сегодняшнему совещанию", - добавил российский лидер, в заключение поздравив Терешкову с Днем космонавтики.

О ситуации с окладами космонавтов

В декабре Роскосмос предложил увеличить оклады космонавтов, соответствующий проект постановления правительства был опубликован на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения. В частности, документ предполагал увеличение оклада кандидата в космонавты с 60,9 тыс. рублей до 82,8 тыс. рублей, космонавта - с 63,8 тыс. рублей до 86,8 тыс. рублей, инструктора-космонавта - с 88,4 тыс. рублей до 120,3 тыс. рублей. Космонавтам, которые совершили космический полет, предлагалось увеличить оклад с 69,6 тыс. рублей до 94,7 тыс. рублей.

Ранее российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков во время онлайн-лекториума "Большая перемена" назвал диапазон зарплат, которые получают его летавшие и не летавшие на орбиту коллеги. По его словам, сейчас зарплата только прибывших кандидатов в космонавты, которые зачислены в отряд, составляет до 100 тыс. рублей. При этом в зависимости от стажа, опыта полетов, ученых степеней и должности космонавты "могут получать от 100 тыс. до 200 тыс. с лишним".