Гагаринский зал открыли в Европейском космическом центре в Бельгии

ЛИБЭН (Бельгия), 12 апреля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Гагаринский зал - тематическая экспозиция, приуроченная к 60-летию полета первого человека в космос, открылась в пятницу в Европейском космическом центре (European Space Center) - детском и молодежном научно-познавательном комплексе, расположенном на юге Бельгии близ городка Либэн. Как передает корреспондент ТАСС, в торжественной церемонии открытия приняли участие директор центра Жан-Марсель Тома, посол России в Бельгии Александр Токовинин и директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Бельгии Вера Бунина, депутат палаты представителей парламента Бельгии и экс-министр обороны королевства Андре Флао.

Российские организаторы также подарили бельгийскому центру бронзовый бюст Юрия Гагарина, который теперь стоит при входе в Гагаринский зал. Это первый памятник Гагарину, открытый на территории Бельгии.

Церемония открытия проходила в гибридном формате - РЦНК вел трансляцию мероприятия, кроме того с видеообращением к участникам обратился глава "Россотрудничества" Евгений Примаков.

"Дата 12 апреля навеки выгравирована в истории человечества. 60 лет назад, день в день Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос. Я отлично помню этот прекрасный весенний день, помню как слушал с моими родителями по радио эту новость", - заявил посол РФ Александр Токовинин. По его словам, полет Гагарина "вдохнул в каждого жителя нашей планеты новые надежды и новую энергию".

Российский посол отметил "великолепное сотрудничество между Россией и Бельгией в космической сфере, которое позволило осуществить бельгийскому астронавту Франку Де Винне две миссии на борту Международной космической станции (в 2002 и 2009 годах - прим. ТАСС), куда он летал на кораблях "Союз".

"Гагарину потребовалось лишь 108 минут, чтобы навсегда изменить наш взгляд на Землю, и эти 108 минут остаются важны и поныне", - заявил в свою очередь директор центра Жан-Марсель Тома.

Мультимедийная экспозиция Гагаринского зала познакомит посетителей Европейского космического центра с лучшими визуальными образами Юрия Гагарина, фотовыставкой "60 лет первого полета человека в космос, 1961 - 2021", а также с архивными съемками подготовки первого космонавта к полету и фрагментов самого космического путешествия из фонда "Роскосмоса". Здесь также представлены исторические книги, журналы, открытки и фотографии, связанные с полетом Гагарина, макеты космических кораблей, скафандры.