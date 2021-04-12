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День космонавтики

Глава Arianespace по-русски отблагодарил Гагарина за его подвиг

Стефан Исраэль отметил, что "60 лет назад Гагарин открыл новый путь для человечества"

ПАРИЖ, 12 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор французской компании Arianespace Стефан Исраэль по-русски написал благодарность первому советскому космонавту Юрию Гагарину и заявил, что гордится сотрудничеством с Россией. Соответствующее сообщение он разместил в понедельник вечером в своем Twitter.

"Cпасибо, Юрий!", - написал он на русском языке. Глава европейской компании - оператора космических запусков добавил, что "60 лет назад Гагарин открыл новый путь для человечества". "Очень горжусь совместной работой с нашими российскими партнерами и [запусками ракет] "Союз", чтобы продолжить приключение дальше!", - отметил Исраэль.

12 апреля в мире отмечают Международный день полета человека в космос. В 2021 году исполняется 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

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ФранцияДень космонавтики
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