Рогозин пошутил, что отверстие на МКС появилось из-за инопланетян

ТАСС, 13 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил, что отверстие на МКС появилось из-за попытки инопланетян войти на станцию.

"Вы не поверите - инопланетяне! Стучались. Им не открывали, решили другим образом войти", - сказал Рогозин в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале, отвечая на вопрос, из-за чего на МКС была дыра.

Глава Роскосмоса уточнил, что это была не дыра, а технологическое отверстие. "Заделали отверстие", - сказал он.

Ранее космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где ранее обнаружили трещину и ряд возможных мест негерметичности.