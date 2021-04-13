Рогозин рассказал, что верит в посещение американцами Луны

ТАСС, 13 апреля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин разделяет радость от успешных запусков космических кораблей коллегами из США и верит в то, что американцы были на Луне. Об этом он заявил в понедельник в эфире телепередачи "Вечерний Ургант".

"Мы летаем по часам. Я точно знаю, во сколько мы полетим в октябре, какого числа мы полетим в декабре. У американцев наоборот. Они девять лет были вынуждены летать на наших кораблях, потому что у них были аварии, и они подсели на наш "Союз", надежный и так далее, и мы исправно девять лет их возили. Вдруг наконец-то сбылась американская мечта. Они же тоже переживали, что девять лет они от русских зависели. Поэтому вот у них полетел корабль. Для них это радость. Я понимаю их радость, разделяю их радость. Но мы-то летали, летаем и будем летать", - сказал глава Роскосмоса.

Глава Роскосмоса напомнил, что Россия отправляла на Луну космические аппараты, в том числе луноходы, еще 45 лет назад. "И только сейчас, в этом году, Роскосмос готовит в конце этого года миссию на Луну: у нас полетит наш посадочный аппарат на Южный полюс. В 2024 году мы отправляем орбитальный аппарат вокруг Луны. В 2025 году мы посадим тяжелую исследовательскую платформу тоже на Южном полюсе, и больше, больше. 2028-2030 год - мы реализуем уже пилотируемые полеты на Луну. В следующем, 2022 году, мы отправляем на Марс миссию, называется "ЭкзоМарс", - уточнил глава Роскосмоса.

Рогозин отметил, что верит в то, что американцы посещали Луну. "Конечно, были, да. На самом деле всегда возникает у всех вопрос: если американцы там были, то еще в конце 60х годов, в начале космической эры, почему они до сих пор не там? А потом нашел ответ на вопрос, столкнувшись с нашими же проблемами <...> когда перерыв появляется в программе, когда летали-летали, потом дорого, решили отказаться. Но как только ты прерываешь свои миссии, свои пилотируемые полеты, или, скажем, полеты на Луну, или на другие планеты, дальше вы костей не соберете. Потому что уходят люди, которые были создателями технологий", - пояснил он.