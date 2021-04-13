Роскартография разработала с Музеем космонавтики карту к 60-летию полета Гагарина

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Роскартография и Музей космонавтики создали подарочную карту, посвященную покорению космоса. Ее выход приурочен к 60-летию первого в истории человечества полета на орбиту, говорится во вторник в сообщении Роскартографии.

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"Роскартография совместно с московским Музеем космонавтики и госкорпорацией "Роскосмос" разработали к 60-летию полета Юрия Алексеевича Гагарина, открывшего человечеству дорогу в космос, уникальную подарочную карту, посвященную покорению космоса", - говорится в сообщении.

Также партнерами проекта выступили Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского (Калуга) и Парк покорителей космоса (Саратов).

Работы над созданием карты стартовали в начале года. На нее нанесены траектории полетов первых космонавтов, космических аппаратов и местоположения космодромов мира. Карта представлена в двух масштабах - 1:25 000 000 (физические размеры 825х1353 мм) и 1:15 000 000 (физические размеры 1375х2255 мм).

"Юбилейные карты находятся в экспозициях московского Музея космонавтики, Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского (г. Калуга) и в Парке покорителей космоса (г. Саратов)", - уточнили в Роскартографии.

Еще одна такая карта находится на борту МКС, куда была доставлена на пилотируемом корабле "Союз МС-18" 9 апреля.