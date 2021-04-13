Песков: вопрос продолжения участия России в проекте МКС обсуждался с Путиным 12 апреля

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Вопрос целесообразности продолжения участия России в проекте Международной космической станции (МКС) обсуждался на совещании по космосу у Путина 12 апреля. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, говорилось на совещании о том, что МКС и наш отечественный сегмент не вечные. Конструкция устает со временем, и рано или поздно потребуется принимать окончательное решение. Целесообразность продолжения этой работы, проработка этого вопроса действительно была вчера акцентирована в ходе совещания", - сказал Песков.

Глава государства в понедельник, в День космонавтики, посетил в Саратовской области город Энгельс, побывал в Парке покорителей космоса и возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину, установленному на месте, где космонавт совершил посадку. Также Путин провел по видеоконференции совещание о планах развития космической отрасли. В частности, в начале мероприятия президент заявил, что Россия продолжит развивать программы международного сотрудничества в космической сфере, подчеркнув при этом, что страна должна достойно поддерживать статус одной из ведущих ядерных и космических держав. Особое внимание на совещании он уделил практической реализации Основ госполитики в области космической деятельности до 2030 года и на дальнейшую перспективу.

В понедельник вечером газета "Московский комсомолец" сообщила со ссылкой на источники, что на совещании также обсуждался проект Российской национальной орбитальной служебной станции (РОСС), которая должна заменить РФ участие в проекте МКС.