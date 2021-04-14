Володин назвал освоение космоса преимуществом российской экономики

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Развитие космической отрасли является преимуществом российской экономики, поэтому оно требует инвестиций и законодательного обеспечения. Об этом в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения фотовыставки информационного агентства ТАСС "Первые в космосе".

"Мы считаем, что надо сделать все для законодательного обеспечения развития космической науки, реализации программ в космосе. Это стоит больших денег, но при этом нам важно эти вопросы решать, потому что наше преимущество в этом, преимущество нашей экономики. И чем больше вложения в космос, тем больше мы получим", - сказал Володин.

Председатель нижней палаты назвал День космонавтики днем "гордости за страну и триумфа" отечественной научной мысли. "Мы должны не только этим гордиться - мы должны это помнить. И быть достойными тех, кто совершил такие открытия", - убежден политик.

Для сохранения памяти об истории освоения космоса Володин предложил создавать специальные мемориалы и образовательные парки. "Это нужно для того, чтобы ребята учились на этих примерах, чтобы они по жизни несли с собой историю освоения космоса", - пояснил Володин.

Спикер Думы также поблагодарил ТАСС за увековечивание памяти об успехах отечественной космонавтики. "Нам надо не только достигать, но и хранить память и те достижения, которые сделаны нашими дедами, прадедами. Поэтому ТАСС за это спасибо. У вас все это увековечено в фотографии", - отметил Володин.

Фотовыставка, приуроченная к 60-летию полета Юрия Гагарина, открылась в Госдуме 12 апреля. Она продлится до 23 апреля. Экспозиция посвящена отечественным достижениям в космической сфере и включает более 50 фоторабот о различных этапах покорения околоземного пространства. Посетители познакомятся с легендарными сообщениями ТАСС, вышедшими на новостную ленту агентства 12 апреля 1961 года. Центральным элементом является мультимедийный экран, на котором демонстрируют более 500 тематических снимков.