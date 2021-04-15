Путин считает заслуги космонавта Берегового примером для подрастающих поколений

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в день 100-летия со дня рождения летчика-космонавта Георгия Берегового отмечает заслуги Героя Советского Союза и его вклад в развитие национальной космической программы. Телеграмма главы государства семье Берегового опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Славная биография этого замечательного человека, его огромный вклад в развитие национальной космической программы, востребованная общественная деятельность всегда будут служить примером для подрастающих поколений", - подчеркивает президент. В его послании отмечается, что после Великой Отечественной войны летчик-испытатель Береговой полностью посвятил себя космосу, "вписал яркие, поистине незабываемые страницы в летопись покорения Вселенной, в историю нашей страны".

По словам главы государства, Береговой не боялся трудностей, достойно решал поставленные задачи, даже в самых сложных ситуациях проявлял незаурядную выдержку и стойкость. Особенно Путин отметил искреннее внимание и поддержку, которые космонавт оказывал своим землякам - жителям города Енакиево.